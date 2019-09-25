2,5 тисячі контейнерів для сміття виділила Теребовлянська міська рада на села громади

Проект з покращення важливої послуги – поводження з твердими побутовими відходами реалізується в Теребовлянській громаді у рамках програми ДОБРЕ за фінансової підтримки міжнародних донорів.

Міська рада також взяла на себе зобов’язання до співфінансування 30% його вартості. Суть полягає в тому, щоб забезпечити сільські домогосподарства індивідуальними контейнерами для сміття місткістю 120 літрів.

Контейнери видають жителям в безоплатну оренду за умови підписання договору з підприємством, що займається вивезенням ТПВ. Попередній моніторинг потреб у селах проводили сільські старости. Вони ж є відповідальними за підписання договорів та отримання відповідної кількості контейнерів для свого села.

Загалом згідно проекту закуповується близько двох з половиною тисяч контейнерів. Бюджет: 2,8 млн. грн.

Майже дві тисячі наразі отримало комунальне підприємство “Теребовля” і ці контейнери уже розповсюджуються в селах громади.