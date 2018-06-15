У Тернополі святкуватимуть День батька

Архикатедральний Собор УГКЦ, консультаційний центр Колиска Життя, ГО «Центр Щасливого Батьківства та Материнства», «Школа щасливого материнства св.Анни», Тернопільський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів,

запрошують тернополян та гостей міста відвідати заходи:

-16.06 о 10:30 – лекція для наречених, на тему: Відповідальне та свідоме батьківство», катехитичний клас, Архикатедральний Собор УГКЦ

-17.06 о 13:30– дарунок для татуся від дітей своїми руками, майстер-клас, привітальний флешмоб, ярмарок,тематична роздача флаєрів для Татусів «Татусь, збережи мені життя», біля Архикатедрального Собору УГКЦ.