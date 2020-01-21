14:03 | 21.01.2020
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У Чорткові призупинено навчальний процес до 27 січня

Irena 3 Views Прокоментуй!

У зв’язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ у Чорткові та районі, сьогодні, 21 січня, відбулося спільне позачергове засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді та Чортківській райдержадміністрації.

Присутні заслухали інформацію про стан захворюваності на грип та ГРВІ у Чорткові та Чортківському районі станом на 21 січня 2020 року. Керуючись отриманою інформацією від Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України», КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги» члени комісій вирішили тимчасово призупинити навчальний процес в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах на період з 22 січня по 27 січня включно!

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