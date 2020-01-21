Чому у Тернополі не можуть збутися валютчиків

На Тернопільщині позакривали ігрові салони, а ось боротьба з валютниками та нелегальними АЗС – пробуксовує.

Поліцейські встановили, що з 177 гральних закладів області нелегально діяли лише 10, решта мали прикриття ліцензованих структур. Це робило поліцію безпомічною у боротьбі з ігроманією, яка принесла горе не в одну сім’ю. Більше того, цим закладам навіть надавали «тривожну кнопку» і забезпечували охорону від державної правоохоронної структури.

– Не було законодавства, яке регулювало цей бізнес, хоча достатньо було однієї постанови. У 2019 році вона з’явилася, призупинили дію ліцензій і ми швидко навели порядок, – каже начальник управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Після закриття ігрових салонів поліцейські не відстежують, що сталося з залежними від ігроманії. Подейкують, гравці продовжують робити ставки, але уже в Інтернеті. Також власники салонів використовують різні хитрощі, як задовольнити азарт бажаючих в нових легальних структурах, які вже не називаються гральними салонами.

За словами Олександра Богомола, гральним бізнесом в Інтернеті зараз займається кібер-поліція. А от різні схеми, які запроваджують для ігроманів на місці, просить допомогти викорінити спільно.

– У нас запроваджено гарячу лінію, – повідомив начальник управління Національної поліції. – Як тільки хтось бачить прояви грального бізнесу, просимо нам одразу повідомляти. Приймаються навіть анонімні повідомлення!

Водночас в поліції пояснюють, що побороти нелегальні АЗС та валютників без змін в законодавстві важче. Мовляв, потужні аграрії та великі підприємства Тернополя мають свої заправки. Вони закуповують пальне великими партіями за дешевшою ціною для власного автотранспорту, але потім окремі структури збувають його. Однак довести це не зажди вдається.

Як і роботу валютчиків.

– Ми не маємо можливості задокументувати факт обміну, – стверджує Олександр Богомол. – Бо валютчик каже, що ось я йому був винен долари, а покупець каже, що був винен валютчику гривні. Якщо посилаємо свою людину для документації, то з невеликою сумою, бо потім потрібно платити штраф за участь в операції. І цієї суми замало для покарання валютчика. Треба вносити зміни в законодавство. А поставити наряди поряд на «п’ятачках», щоб відлякувати людей – теж не вихід, у нас є важливіші справи.

Поліцейський додав, що загалом діяльність валютчиків досить ризикована, оскільки час від часу на них нападають. Зокрема, пригадав випадок, коли не так давно в «міняли» викрали 5 млн грн.

– Більшість валютчиків кошти зразу здають ввечері в банк десь у центрі, щоб не нести додому, – розповів нюанси нюанси роботи «міняйл» Олександр Богомол. – Жадні ж несуть додому, часом їх відстежують і нападають на них. Зрештою, той чоловік, в якого викрали велику суму грошей, потерпів через свою незаконну діяльність.