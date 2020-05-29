УОЗ: На Тернопільщині понад 77,2% жителів, у яких виявили COVID-19,– одужали

У чотирнадцяти осіб за добу виявили коронавірус – у Тернополі та Бучачі, у Гусятині та Городниці на Гусятинщині, у Товстому на Заліщанщині, Плебанівці на Теребовлянщині та найбільше на Кременеччині – у Кременці, Почаєві, Великих Млинівцях та Розтоках.

Загалом, станом на 29 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1145 випадках. А це – у 1066 дорослих та 79 дітей.

На сьогоднішній день 235 осіб ще хворіють коронавірусом. Зі 1145 особи, у яких виявлено COVID-19 станом на сьогодні – 884 вже одужали. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації. За попередню добу ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проведено 649 досліджень, підтверджено нових 14 випадків COVID-19. Географія поширення нових випадків:

📍 • м. Тернопіль – 2 особи;

📍Бучацький район: • м. Бучач – 1 особа; 📍Гусятинський район: • смт. Гусятин – 1 особа та • с. Городниця – 1 особа; 📍Заліщицький район: • смт. Товсте – 1 особа; 📍Теребовлянський район: • с. Плебанівка – 1 особа; 📍Кременецький район: • м. Кременець – 3 особи, • м. Почаїв – 2 особи, • с. Великі Млинівці – 1 особа та • с. Розтоки – 1 особа. На Тернопільщині одужало 884 людей. Це понад 📈 77,2% від усієї кількості захворівших.

26 людей – померли