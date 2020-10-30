У Чорткові встановлюють шостий пожежний наземний гідрант
Сучасні пожежні гідранти європейського зразка продовжують встановлювати у Чорткові. Працівники водоканалу майже завершили монтаж ще одного такого гідранта в мікрорайоні «Кадуб», біля супермаркету «АТБ».
У разі виникнення пожежі важлива кожна хвилина. Більшість пожежних гідрантів у місті – підземні, щоб під’єднатися до них рятувальникам необхідно багато часу. Адже спершу треба зняти каналізаційний люк, а вже потім під’єднатись до води. Часом доступ до гідрантів обмежують, наприклад, припарковані автомобілі. Тому наземний гідрант – це неабияке посилення оперативності рятувальників.
Це вже шостий наземний гідрант у Чорткові. Раніше такі ж встановили:
на вул. Ст. Бандери (неподалік пошти);
на вул. Шевченка (поблизу Домініканського костелу);
на території пожежно-рятувальної частини;
поблизу супермаркету «Європа»;
біля Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6.