15:01 | 30.10.2020
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У Чорткові встановлюють шостий пожежний наземний гідрант

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сучасні пожежні гідранти європейського зразка продовжують встановлювати у Чорткові. Працівники водоканалу майже завершили монтаж ще одного такого гідранта в мікрорайоні «Кадуб», біля супермаркету «АТБ».

У разі виникнення пожежі важлива кожна хвилина. Більшість пожежних гідрантів у місті – підземні, щоб під’єднатися до них рятувальникам необхідно багато часу. Адже спершу треба зняти каналізаційний люк, а вже потім під’єднатись до води. Часом доступ до гідрантів обмежують, наприклад, припарковані автомобілі. Тому наземний гідрант – це неабияке посилення оперативності рятувальників.
Це вже шостий наземний гідрант у Чорткові. Раніше такі ж встановили:

📍на вул. Ст. Бандери (неподалік пошти);

📍на вул. Шевченка (поблизу Домініканського костелу);

📍на території пожежно-рятувальної частини;

📍поблизу супермаркету «Європа»;

📍біля Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6.

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