У Чорткові встановлюють шостий пожежний наземний гідрант

Сучасні пожежні гідранти європейського зразка продовжують встановлювати у Чорткові. Працівники водоканалу майже завершили монтаж ще одного такого гідранта в мікрорайоні «Кадуб», біля супермаркету «АТБ».

У разі виникнення пожежі важлива кожна хвилина. Більшість пожежних гідрантів у місті – підземні, щоб під’єднатися до них рятувальникам необхідно багато часу. Адже спершу треба зняти каналізаційний люк, а вже потім під’єднатись до води. Часом доступ до гідрантів обмежують, наприклад, припарковані автомобілі. Тому наземний гідрант – це неабияке посилення оперативності рятувальників.

Це вже шостий наземний гідрант у Чорткові. Раніше такі ж встановили:

на вул. Ст. Бандери (неподалік пошти); на вул. Шевченка (поблизу Домініканського костелу); на території пожежно-рятувальної частини; поблизу супермаркету «Європа»; біля Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6.