Які 8 проектів профінансують у Байковецькій ОТГ за кошт громадського бюджету?

29 жовтня 2020 року відбулося засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету Байковецької сільської ради (надалі – Координаційна рада), на якому розглянули результати голосування за проєкти, котрі подали жителі громади та реалізація яких має відбутися у 2021 році.

Відповідно до Положення про громадський бюджет Байковецької сільської ради (надалі – Положення) Координаційна рада рекомендуватиме на затвердження сесії Байковецької сільської ради 8 проєктів на загальну суму 1 980 881 грн. :

1. Проєкт № 5. Капітальний ремонт сільського клубу с.Курники (заміна вікон і дверей) вул.Шевченка, 57 (244 550 грн.);

2. Проєкт № 1. Поточний ремонт влаштування тротуару суміщеного з велодоріжкою в с.Ступки, вул. І. Франка (236 000 грн.);

3. Проєкт № 8. Безпечні Гаї-Гречинські. Встановлення відеокамер, встановлення сферичних дзеркал на перехрестях (299 951 грн.);

4. Проєкт № 16. Облаштування території гідрологічної пам`ятки природи “Джерело Безодня” у с. Соборне (295 324 грн.);

5. Проєкт № 17. Відкритий мистецький простір “Жива сцена” біля джерела у с. Дубівці (260 600 грн.);

6. Проєкт № 4. Влаштування пішохідної доріжки з поручнями на підйомі по вулиці Т.Шевченка в с. Стегниківці (196 456 грн.);

7. Проєкт № 13. Встановлення гімнастичного комплексу (street workout) на стадіоні опорної школи с. Лозова (281 100 грн.);

8. Проєкт № 2. Покращення послуг для населення громади. “Сучасна, мультимедійна бібліотека” у с. Лозова (166 900грн.)

Голосування за проєкти тривало упродовж двох тижнів з 14 по 27 жовтня 2020 року. Цьогоріч вдруге застосовувалася електронна система подання та голосування за проєкти, водночас була й альтернативна (паперова).

Загалом, участь у голосуванні взяли 2676 жителів Байковецької громади (2 461 голос подано у паперовому варіанті та 215 – у електронному).

Нагадуємо, що побудова рейтингу переможців формувалася шляхом відношення кількості голосів за той чи інший проєкт до кількості зареєстрованих жителів того населеного пункту, якого стосується проєкт. При цьому обсяг проєктів-переможців формується з числа таких, які посіли найвище місце в рейтингу, до максимального вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету на відповідний рік (на 2020 рік пропонується 2 млн. грн.). У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проєкту з рейтингу, до уваги береться перший з переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проєктів.

З рейтингом усіх проєктів можна ознайомитися у таблиці.

№п/п № проєкту Назва проєкту Вартість проєкту Кількість голосів Населення зареєстроване (станом на 28.10.2020) Рейтинг (5/6) 1 2 3 4 5 6 7 1 5 Капітальний ремонт сільського клубу с.Курники(заміна вікон і дверей) вул. Шевченка,57 244550 237 366 0,648 2 1 Поточний ремонт влаштування тротуару суміщеного з велодоріжкою в с.Ступки по вул. І. Франка 236000 301 556 0,541 3 8 Безпечні Гаї-Гречинські. Встановлення відеокамер, встановлення сферичних дзеркал на перехрестях 299951 384 771 0,498 4 16 Облаштування території гідрологічної пам`ятки природи “Джерело Безодня” у с. Соборне 295324 212 586 0,362 5 17 Відкритий мистецький простір “Жива сцена” біля джерела у с. Дубівці 260600 197 609 0,323 6 4 Влаштування пішохідної доріжки з поручнями на підйомі по вулиці Т.Шевченка в с. Стегниківці 196456 180 653 0,276 7 13 Встановлення гімнастичного комплексу (street workout) на стадіоні опорної школи с. Лозова 281100 150 608 0,247 8 7 Створення літнього концертного майданчика в с.Чернелів-Руський 300000 173 722 0,240 9 2 Покращення послуг для населення громади. “Сучасна, мультимедійна бібліотека” у с. Лозова 166900 118 608 0,194 10 3 Облаштування лінгафонного кабінету у ЗОШ І-ІІ ступенів с. Байківці 298000 292 1506* 0,194 11 4 Дитячо-тренажерний майданчик “Мрія” у с.Гаї-Шевченківські по вул. Лісовій 281500 267 1897 0,141 12 18 Покращення вигляду сцени сільського клубу та костюмів аматорських колективів с. Стегниківці 150700 45 653 0,069 13 12 Система автономного поливу футбольного стадіону у с. Шляхтинці 300000 47 828 0,057 14 10 Встановлення Workout площадки у с. Стегниківці 56634 29 653 0,044 15 11 Модернізація дитячого майданчика (під інклюзивний) на масиві Ходорівка у с. Байківці 300000 37 1755* 0,021 16 15 Будівництво системи вуличного освітлення у с. Байківці (житловий масив “Ліщина -2”) 160264 4 1506* 0,003 17 6 Технічне оснащення бібліотеки – коворкінгу в Будиноку культури с. Байківці 234000 3 1506* 0,002 Усього 4061979 2676 – –

*населення с. Байківці через велику кількість населення (3261 осіб) поділено на 2 округи: округ 1 (масиви): Байківці, Північний, Подільський, Галицький, Сонячний, Ліщина, Русанівка, Гаї Чумакові, Приміський. Населення округу 1506 осіб.; округ 2 (масиви): Гаї-Ходорівські, Європейський, Оріон, Центральний. Населення округу 1755 осіб.