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Які 8 проектів профінансують у Байковецькій ОТГ за кошт громадського бюджету?

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29 жовтня 2020 року відбулося засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету Байковецької сільської ради (надалі – Координаційна рада), на якому розглянули результати голосування за проєкти, котрі подали жителі громади та реалізація яких має відбутися у 2021 році.

Відповідно до Положення про громадський бюджет Байковецької сільської ради (надалі – Положення) Координаційна рада рекомендуватиме на затвердження сесії Байковецької сільської ради  8 проєктів на загальну суму      1 980 881 грн. :

1. Проєкт № 5. Капітальний ремонт сільського клубу с.Курники (заміна вікон і дверей) вул.Шевченка, 57 (244 550 грн.);

2. Проєкт № 1. Поточний ремонт влаштування тротуару суміщеного з велодоріжкою в с.Ступки, вул. І. Франка (236 000 грн.);

3. Проєкт № 8. Безпечні Гаї-Гречинські. Встановлення відеокамер, встановлення сферичних дзеркал на перехрестях (299 951 грн.);

4. Проєкт № 16.  Облаштування території гідрологічної пам`ятки природи “Джерело Безодня” у с. Соборне (295 324 грн.);

5. Проєкт № 17. Відкритий мистецький простір “Жива сцена” біля джерела у с. Дубівці (260 600 грн.);

6. Проєкт № 4. Влаштування пішохідної доріжки з поручнями на підйомі по вулиці Т.Шевченка в с. Стегниківці (196 456 грн.);

7. Проєкт № 13. Встановлення гімнастичного комплексу (street workout) на стадіоні опорної школи с. Лозова (281 100 грн.);

8. Проєкт № 2. Покращення послуг для населення громади. “Сучасна, мультимедійна бібліотека” у с. Лозова (166 900грн.)

Голосування за проєкти тривало упродовж двох тижнів з 14 по 27 жовтня 2020 року.  Цьогоріч вдруге застосовувалася електронна система подання та голосування за проєкти, водночас була й альтернативна (паперова).

Загалом,  участь у голосуванні взяли 2676 жителів Байковецької громади (2 461 голос подано у паперовому варіанті та 215 – у електронному).

Нагадуємо, що побудова рейтингу переможців формувалася шляхом відношення кількості голосів за той чи інший проєкт до кількості зареєстрованих жителів того населеного пункту, якого стосується проєкт. При цьому обсяг проєктів-переможців формується з числа таких, які посіли найвище місце в рейтингу, до максимального вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету на відповідний рік (на 2020 рік пропонується 2 млн. грн.). У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проєкту з рейтингу, до уваги береться перший з переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проєктів.

З рейтингом усіх проєктів можна ознайомитися у таблиці.

 

№п/п

№ проєкту

Назва проєкту

Вартість проєкту

Кількість голосів

Населення зареєстроване (станом на 28.10.2020)

Рейтинг

(5/6)

1

2

3

4

5

6

7

1

5

Капітальний ремонт сільського клубу с.Курники(заміна вікон і дверей) вул. Шевченка,57

244550

237

366

0,648

2

1

Поточний ремонт влаштування тротуару суміщеного з велодоріжкою в с.Ступки по вул. І. Франка

236000

301

556

0,541

3

8

Безпечні Гаї-Гречинські. Встановлення відеокамер, встановлення сферичних дзеркал на перехрестях

299951

384

771

0,498

4

16

Облаштування території гідрологічної пам`ятки природи “Джерело Безодня” у с. Соборне

295324

212

586

0,362

5

17

Відкритий мистецький простір “Жива сцена” біля джерела у с. Дубівці

260600

197

609

0,323

6

4

Влаштування пішохідної доріжки з поручнями на підйомі по вулиці Т.Шевченка в с. Стегниківці

196456

180

653

0,276

7

13

 Встановлення гімнастичного комплексу (street workout) на стадіоні опорної школи с. Лозова

281100

150

608

0,247

8

7

Створення літнього концертного майданчика в с.Чернелів-Руський

300000

173

722

0,240

9

2

Покращення послуг для населення громади. “Сучасна, мультимедійна бібліотека” у с. Лозова

166900

118

608

0,194

10

3

Облаштування лінгафонного кабінету у ЗОШ І-ІІ ступенів с. Байківці

298000

292

1506*

0,194

11

4

Дитячо-тренажерний майданчик “Мрія” у с.Гаї-Шевченківські по вул. Лісовій

281500

267

1897

0,141

12

18

Покращення вигляду сцени сільського клубу та костюмів аматорських колективів с. Стегниківці

150700

45

653

0,069

13

12

Система автономного поливу футбольного стадіону у с. Шляхтинці

300000

47

828

0,057

14

10

Встановлення Workout площадки у с. Стегниківці

56634

29

653

0,044

15

11

 Модернізація дитячого майданчика (під інклюзивний) на масиві Ходорівка у с. Байківці

300000

37

1755*

0,021

16

15

Будівництво системи вуличного освітлення у с. Байківці (житловий масив “Ліщина -2”)

160264

4

1506*

0,003

17

6

Технічне оснащення бібліотеки – коворкінгу в Будиноку культури с. Байківці

234000

3

1506*

0,002

Усього

4061979

2676

*населення с. Байківці через велику кількість населення (3261 осіб)  поділено на 2 округи:                 округ 1 (масиви): Байківці, Північний, Подільський, Галицький, Сонячний, Ліщина, Русанівка, Гаї Чумакові, Приміський. Населення округу 1506 осіб.; округ 2 (масиви): Гаї-Ходорівські, Європейський, Оріон, Центральний. Населення округу 1755 осіб.

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