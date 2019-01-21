У чинного Коропецького селищного голови була судимість?

Мешканцям смт Коропець та всієї Коропецької ОТГ Монастириського району Тернопільської області цікаво буде дізнатись про факт судимості за корупційний злочин (розтрату коштів громади) чинного Коропецького селищного голови на момент його обрання.

У травні 2015 року вироком Монастириського районного суду Коропецького селищного голову Мельника Володимира Івановича було визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.191 (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У підсумку за сукупністю злочинів Мельнику В.І. призначено покарання – 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах місцевого самоврядування строком на 1 рік 1 місяць. Від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі Мельника В.І. звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку 1 рік, а от заборона обіймати посади – залишилась.

Ознайомитись з текстом вироку можна тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43377147.

Злочин передбачений ч. 2 ст. 191 КК України є корупційним, а тому Мельник В.І. з моменту набрання вироком законної сили не мав права продовжувати перебування на посаді Коропецького селищного голови та не міг бути знову обраний селищним головою до моменту погашення/зняття судимості та до моменту відбуття додаткового покарання.

Вирок суду набрав законної сили 05.05.2015, а тому судимість не могла бути погашена раніше, ніж 05.06.2016.

Незважаючи на це, знехтувавши вимогами закону, які забороняють балотуватись у кандидати на посаду селищного голови особу, що має судимість за корупційний злочин, та ще й в умовах діючої заборони обіймати таку посаду за вироком суду, Мельник В.І. у вересні 2015 року приховав факт наявності судимості під час реєстрації його як кандидата на посаду голови Коропецької об’єднаної територіальної громади. А в жовтні того ж року був обраний на цю посаду.

Відомі також провадження у справах про адмінправопорушеня щодо пана Мельника В.І. за невиконання вимоги поліції № 17 від 25.04.2017 щодо проведення ямкового ремонту доріг та забезпечення водовідводу проїжджої частини (http://reyestr.court.gov.ua/Review/67087735), а також за затримку виплати заробітної плати медичним працівникам протягом травня – листопада 2016 року (http://reyestr.court.gov.ua/Review/64219052). Однак, довести зазначені справи до кінця правоохоронним органам чомусь не вдалося.

Натомість, на сайті Коропецької громади селищний голова оспіваний як людина «з великою душею та щирим серцем» (https://koropecka-rada.gov.ua/golova-gromadi-13-54-07-23-0…/). От тільки велика душа, схоже, зовсім не означає дотримання вимог закону та передбачає отримання посади селищного голови будь-яким шляхом, в тому числі шляхом введення в оману всіх мешканців громади та порушенням законодавства.

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