УПЦ МП доведеться віддати Києво-Печерську та Почаївську лаври, – Філарет

Патріарх Філарет вірить, що Києво-Печерська лавра та Почаївська лавра належатимуть українській церкві, а не російській. Патріарх Філарет вірить, що Києво-Печерська лавра та Почаївська лавра належатимуть українській церкві, а не російській.

Про це він розповів в інтерв’ю “ТСН.Тиждень”.

На питання, якими методами держава має повернути ці святині, патріарх відповів: “Насильство ми відкидаємо одразу, лише законними методами. Рада ухвалила механізм, як громада може перейти до Української православної церкви. Вони повинні, користуючись цим законом, зібрати братію”.

Філарет вважає, що зібратися братію “обставини змусять”.

“Якщо вони повинні перереєструватися у Російську православну церкву, а вони не захочуть, тоді вони не матимуть права юридичної особи. А не матимуть права юридичної особи – позбавляться багато чого”, – сказав він.

На уточнення, чи йдеться, зокрема, і про Лавру, патріарх відповів: “Зокрема і її. Доведеться. Бог створить умови, і їм доведеться. І я в це вірю і переконаний, що це буде. Бо це святиня українська і мусить належати українській церкві, а не російській”.

Нагадаємо, шість споруд Почаївської лаври опинилися в користуванні УПЦ Московського патріархату до 2052 року, при цьому передача була скасована Міністерством юстиції 23 листопада 2018 року. Фактично в будівлях Почаївської лаври досі залишається чоловічий монастир УПЦ МП.

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