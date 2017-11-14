У Чорткові теж почали ділити дітей на своїх та чужих

На черговій тридцять першій сесії міської ради депутати розглянули клопотання начальника управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Людмили Поліщук, про утримання дітей пільгових категорій в Чортківській ЗОШ-інтернат І-ІІІст.

Детально обговоривши клопотання депутати вирішили надати дозвіл управлінню освіти, молоді та спорту на фінансування утримання дітей пільгових категорій, направлених комісією захисту прав дитини, в Чортківській ЗОШ-інтернат І-ІІІст. з 1 вересня п. р. до 1 січня 2018 р..

Чортківській районній раді рекомендовано розглянути можливість щодо виділення коштів з районного бюджету для повноцінного утримання дітей пільгових категорій населених пунктів Чортківського району.

У випадку відсутності реагування з боку Чортківської районної ради з 1 січня 2018 р. припинити утримання дітей пільгових категорій населених пунктів Чортківського району та перевести їх на навчання та виховання на загальних підставах.

Нагадаємо, батьків, які не прописані в Тернополі, змушують самостійно покривати послуги навчальних закладів міста. Відповідне рішення прийняла тернопільська міська рада. До слова, юристи наголошують, що таке рішення є антиконституційними, одне з них вже Павло Іванечко оскаржує в суді. І ось схоже влада Чорткова теж вирішила діяти за прикладам Тернополя.