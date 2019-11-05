На сім років може сісти тернополянин за одну гранату

Тернополянина підозрюють у незаконному поводженні з вибуховим предметом. Повідомляє Поліція Тернопільської області.

Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує 44-річному жителю обласного центру. Оперативники Тернопільського відділу поліції виявили в чоловіка предмет, подібний до ручної гранати.

Тернополянин пояснив, що носив при собі вибухонебезпечний предмет, бо мав намір добровільно здати правоохоронцям. З його слів: знайшов гранату на Кременеччині.

Під час візуального огляду предмет нагадував корпус ручної гранати РГН без запалу. Детальніші дослідження проведуть експерти НДЕКЦ, куди поліцейські відправили речовий доказ. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 ККУ, та обрання міри запобіжного заходу.