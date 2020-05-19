У Кременці ситуація критична, – що відбувається у місті розповів отець Володимир Буграк

Останні пробірки для забору аналізів закінчилися ще в п’ятницю. Для довідки повідомлю, що підприємець Сухоменюк С. зробив благодійну допомогу, давши 500 одиниць на сімейну медицину ЦПМСД і 500 на лабораторний центр. Закінчилися саме ці благодійні пробірки, які були придбані не за державні кошти і не стараннями відповідальних за це посадовців. Довідавшись про проблему, наша Преображенська парафія замовила 500 штук і сьогодні ми сподіваємося їх забрати на Новій Пошті та передати сімейній медицині. Сьогодні (вівторок) беруть забор в ті пробірки, які, як мені сказали, позичили в Тернополі.