У Кременці ситуація критична, – що відбувається у місті розповів отець Володимир Буграк
В інтернеті шириться ейфорія через оприлюднену інформацію, що в Кременецькому районі 19 травня (вівторок) станом на 9.00 за попередній день не виявлено жодного нового хворого на COVID. Але це не тому, що не хворіють, а тому, що пробірки закінчились ще у п’ятницю. Про це у мережі Фейсбук пише отець Володимир Буграк.
Останні пробірки для забору аналізів закінчилися ще в п’ятницю. Для довідки повідомлю, що підприємець Сухоменюк С. зробив благодійну допомогу, давши 500 одиниць на сімейну медицину ЦПМСД і 500 на лабораторний центр. Закінчилися саме ці благодійні пробірки, які були придбані не за державні кошти і не стараннями відповідальних за це посадовців. Довідавшись про проблему, наша Преображенська парафія замовила 500 штук і сьогодні ми сподіваємося їх забрати на Новій Пошті та передати сімейній медицині. Сьогодні (вівторок) беруть забор в ті пробірки, які, як мені сказали, позичили в Тернополі.
Ситуація настільки плачевна, що лікарі зверталися до однієї дуже відповідальної особи Кременецької лікарні (саме лікарні, а не сімейної медицини), що нагально необхідно протестувати медиків, котрі безпосередньо контактують з хворими на коронавірус (його прізвище я думаю ви догадаєтесь, я його не пишу, бо не маю ПИСЬМОВОГО підтвердження на випадок судового позову). Той “адміністратор” сказав: “Не бачу змісту”, – ділиться інформацією отець.
- Однак, коли виявилося, що захворіли деякі працівники районної адміністрації та ради, лікар вчора в понеділок, наче факір з рукава, дістав пробірки, прислав під “білий дім” швидку і в УСІХ працівників адміністрації, які вважали себе контактними, взяли мазки на аналізи.
Друзі, якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що згідно виробленого алгоритму дій, контактні особи мають бути на самоізоляції. А зразки, за правилами, беруться тільки в тих, хто має симптоми хвороби. Перешкодою не стало навіть те, що окремі з них не мали укладеного договору з сімейним лікарем. Результати ще очікуються, а я молюся, щоб вони всі були здорові. В принципі, вважаю, що державних службовців обов’язково треба тестувати, бо вони відповідають за життєздатність району, але керівництво лікарні зобов’язане було забезпечити наявність матеріалів також для простих людей!
Отож, люди з симптомами чекають прибуття пробірок, а керівництво району звітує про нуль хворих. В той же час, обласне керівництво, усвідомлюючи критичну ситуацію в Кременці виставило блокпости на в’їздах.
Я дуже радий за всіх, хто здоровий, але керівництву району і районної лікарні ставлю заслужене жирне 1. О! Якщо ви думаєте, що це все, то ви помиляєтеся!
Наша лікарня визначена як опорна для лікування хворих COVID. В нас не проводяться операції в хірургії. В реанімації також чекають «спеціалізованих» пацієнтів. На відповідних нарадах саме ці відділи визначалися для пацієнтів з коронавірусом. Там є кисень, шевели, боксовані кімнати, багато санвузлів… В той же час там НЕМА хворих. Їх ложать в три палати навпроти реанімації, а решту – в центрі міста в терапію та інфекційне відділення. Там не те, що нема кисню і шевелів, там пацієнти змушені свою нужду справляти у відро… ОТАК !!!
Я не є посадовою особою, тому вплинути на це ніяк не можу, але, вважаю, що правду ви маєте знати.