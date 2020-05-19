Команда «Сили Людей» спільно з екологом Олександром Філем (Alexandr Fil) та місцевими мешканцями реалізували акцію з висадки дерев поряд із «Бузковим гаєм», що на Східному масиві.

Висадили кілька десятків дерев та багаторічних кущів (дуби, акації, язлівець та ін.). Віримо, що згодом дерева стануть додатковим захистом від потенційної ущільненої забудови міста та допомагатимуть робити повітря мікрорайону чистішим і свіжішим, – кажуть активісти “Сили людей” Нагадаємо, команда “Сили людей” не вперше захищає цю ділянку від намірів влади її забудувати. Минулого року організували масштабну толоку з прибирання «Бузкового гаю» .