18:02 | 19.05.2020
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Політика 

Новій зеленій зоні в Тернополі бути!

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Команда «Сили Людей» спільно з екологом Олександром Філем (Alexandr Fil) та місцевими мешканцями реалізували акцію з висадки дерев поряд із «Бузковим гаєм», що на Східному масиві.

Висадили кілька десятків дерев та багаторічних кущів (дуби, акації, язлівець та ін.).

  • Віримо, що згодом дерева стануть додатковим захистом від потенційної ущільненої забудови міста та допомагатимуть робити повітря мікрорайону чистішим і свіжішим, – кажуть активісти “Сили людей”

Нагадаємо, команда “Сили людей” не вперше захищає цю ділянку від намірів влади її забудувати. Минулого року організували масштабну толоку з прибирання «Бузкового гаю» .

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