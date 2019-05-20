На чиє полювання вночі виходить муніципальна інспекція у Тернополі

З початку 2019 року інспекторами управління муніципальної інспекції здійснено 18 нічних рейдів по виявленню порушень правил рибальства , в ході перевірок любителів риболовів зафіксовано близько 45 порушень, 11 з яких задокументовано адмістративними протоколами та передано на розгляд уповноваженим органами для накладення адміністративних стягнень.

З 11 квітня на території Тернопільської області проходить весняно-літня заборона(нерест) , в цей період дозволяється вилов риби лише на відведених ділянках водойм, визначених Державним агенством рибного господарства у Тернопільські області.

На сьогоднішній день на Тернопільському озері та водойм гідропарку Топільче виявлено та задокументовано 20 порушень правил любительського і спортивного рибальства, два з яких є грубим порушенням –протоколи пердано на розгляд в міськрайоний суд. Хочемо наголосити, що нерестова заборона триває до 11 червня. Просимо всіх рибалок дотримуватись усіх правил норм лімітів щодо вилову риби на території міста Тернополя та нагадуємо, що за порушення правил рибальства пердбачено адмінстративну та кримінальну відповідальність із відшкодуванням збитків нанесених державі.

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