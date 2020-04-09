У місті на Тернопільщині частково відкрили м’ясний павільйон

Вчора, 8 квітня, спеціальна комісія, до якої увійшли працівники Чортківської міської ради, представники ТОКП «Профдезинфекція», Чортківської санітарно-епідеміологічної станції, м’ясного павільйону та Чортківського районного споживного товариства вивчала, яким чином забезпечити часткову роботу ринку, максимально дотримуючись санітарних норм та правил карантину.

Нагадаємо, на останньому засіданні оперативного штабу для боротьби з коронавірусною інфекцією було вирішено частково дозволити роботу м’ясного павільйону до Великодніх свят. Всього торговців м’ясною продукцією є 18, втім одночасно продавати дозволили лише десятьом. Також ввели обмеження щодо максимальної кількості людей, котрі можуть перебувати у приміщенні – 5. Інші ж повинні очікувати надворі, дотримуючись дистанції. Також обов’язковою є наявність захисної маски та рукавиць.

Сьогодні вранці, 9 квітня, працівники муніципальної варта Чортківської міської ради перевірили дотримання карантинних заходів як серед продавців, так і серед покупців, які стоять у черзі надворі. Муніципальна варта вкотре наголосила на важливості дотримання всіх санітарних норм, а також збереженні дистанції один між одним.