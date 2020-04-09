12:04 | 9.04.2020
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Новини Тернополя 

9 квітня померло дві людини: П’ять смертей від коронавірусу у Тернопільській області

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Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує, що в районі зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID-19. Це житель м.Заліщики.

Проводяться дезінфікаційні заходи на території міста. Встановлюються контактні особи. Станом на сьогодні в районі лабораторно підтверджено 19 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 летальні.

Нагадаємо, сьогодні зранку прийшло повідомлення про смерть від коронавірусу у Монастириському районі. Померла  83-річна жінка з с.Горішня Слобідка. 

На 9 квітня у Тернопільській області зафіксовано вже 5 смертей від коронавірусу. Померли  68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району, 57-річний житель міста Заліщики, 83-річна жінка Монастириському районі.  В Україні, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 59 людей.

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