Продаём машину: 3 типичные ошибки

Рано или поздно с необходимостью продажи машины сталкивается каждый автовладелец. Причины могут быть разные: от финансовых затруднений до покупки нового автомобиля. Часть автолюбителей надеются самостоятельно быстро и выгодно продать свою ласточку, другие обращаются в компании, предоставляющие такие услуги, как автовыкуп в Киеве.

Неопытные продавцы по незнанию часто совершают ошибки, которые могут повлечь за собой как финансовые потери, так и потерю времени и нервов. Самые распространённые ошибки при продаже авто такие:

Завышенные ценовые ожидания.

Самостоятельная продажа.

Продажа авто по доверенности.

Стоимость подержанного автомобиля

Часто продавая машину, люди расстаются с верным и надежным железным конём, в которого вложено много сил и средств. Этим и объясняются завышенные цены продавцов и, соответственно, длительный срок продажи.

Стоимость автомобиля зависит от многих характеристик и параметров, основные из которых следующие:

год выпуска;

пробег;

техническое состояние и уровень обслуживания;

внешний вид и состояние салона;

отсутствие ДТП или других повреждений;

необходимость дополнительных вложений;

страна сборки

срочность продажи и др.

Для понимания реальной цены подержанного авто следует изучить цены на машины с аналогичными параметрами.

Отдельно стоит отметить, что дополнительно установленный тюнинг, будь то дорогая акустика или фирменные аксессуары часто не представляет ценности для нового владельца и не влияет на цену.

Самостоятельная продажа

Надеясь продать машину подороже, автолюбители принимают решение заниматься продажей самостоятельно, не подозревая о целом ряде подводных камней. Просто подать объявление недостаточно, процессом продажи нужно заниматься и постоянно контролировать.

Обязательные условия при продаже машины:

Нужны информативные фото. Объявление о продаже автомобиля обязательно нужно сопроводить качественными фотографиями со всех ракурсов снаружи и внутри, сделанные при хорошем освещении. Если имеются видимые повреждения, их также стоит сфотографировать для экономии времени. Неинформативные фотографии увеличивают количество звонков и вопросов от потенциальных покупателей.

Готовность тратить время на звонки и просмотры. Независимо от того, насколько исчерпывающая информация будет указана в объявлении, все равно придётся тратить время и неоднократно отвечать на одни и те же вопросы. Кроме того, заинтересованные покупатели обычно хотят посмотреть на машину своими глазами и, возможно, проехаться.

Крепкая нервная система. Задача покупателя – максимально возможно сбить цену, поэтому каждый параметр будет тщательно изучаться с целью найти недостатки даже там, где их нет. К этому стоит заранее морально подготовиться и не сдавать свои позиции.

Продажа автомобиля по доверенности

Имеется ввиду генеральная доверенность на управление транспортным средством на 3 года с правом продажи. Стоимость такого документа у нотариуса невысокая, он же поможет проконтролировать фактическую передачу денег. Однако при таком оформлении продажи собственник автомобиля в базах гос.органов не изменяется. На практике это означает, что все штрафы нового автовладельца будут выписываться на того, кто эту машину продал по доверенности. Также наличие фактически проданной машины будет учитываться, например, при получении субсидии на оплату коммунальных услуг.

Учесть все тонкости достаточно сложно, но свести ошибки при продаже автомобиля к минимуму все же возможно. Если же желания тратить время и нервы на этот процесс нет, лучше доверить продажу профессионалам.