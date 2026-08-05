На Тернопільщині закликають не купатися у заборонених місцях
Із настанням спекотної погоди та збільшенням кількості відпочивальників біля водойм Тернопільський рибоохоронний патруль закликав жителів області не нехтувати правилами безпеки на воді.
У відомстві наголошують, що найчастішою причиною трагічних випадків є купання у заборонених та необладнаних місцях. Такі водойми можуть приховувати небезпечне дно, підводні перешкоди, сильну течію, різкі перепади глибини та інші загрози. Крім того, там відсутні рятувальні пости, що ускладнює надання допомоги в разі надзвичайної ситуації.
Рибоохоронний патруль рекомендує дотримуватися простих правил безпеки:
- купатися лише у спеціально облаштованих місцях;
- не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не залишати дітей без нагляду дорослих;
- не пірнати у незнайомих водоймах;
- не запливати далеко від берега та реально оцінювати свої фізичні можливості.
У патрулі наголошують, що відповідальне ставлення до власної безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків та зробить відпочинок біля води безпечним.