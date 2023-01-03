У семи ДТП на дорогах Тернопільщини загинуло двоє людей

Впродовж двох днів, 30 та 31 грудня, на дорогах Тернопільської області працівники поліції зафіксували сім аварій. В результаті автопригод двоє людей загинуло, а восьмеро з травмами потрапили до лікарні.

У одній з трьох автопригод, які трапилися 30 грудня, загинув пішохід. В селі Ступки невстановлений автомобіль збив місцевого мешканця, який перебував на проїжджій частині поза межами пішохідного переходу. Невідомий водій залишив місце пригоди. Чоловік від отриманих травм помер на місці події.

Працівники поліції звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити особу винуватця та інші обставини ДТП: інформацію можна повідомити за номерами +380 (97) 030 00 50, (0352) 271329 або на лінію “102″.

У Тернополі , на вулиці 15 Квітня водій маршрутного таксі, рушаючи з зупинки громадського транспорту, здійснив наїзд на пішохода. Чоловіку надано медичну допомогу.

Того ж дня в селищі Микулинці водій “ВАЗ 2108” ,виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з рейсовим мікроавтобусом «Тернопіль-Теребовля». У результаті травми отримали один пасажир автобусу та водій транспортного засобу.

4 автопригоди документували працівники поліції 31 грудня.

Смертельна ДТП трапилася на автодорозі “Ковель-Чернівці-Доманово-Тереблече” поблизу села Ягільниця. Водій іномарки «Каділак» не впорався з керуванням та з’їхав з кювет. На місці пригоди загинула пасажирка транспортного засобу.

Під колеса автомобіля “Сітроєн” у Кременці потрапила жінка, 1960 року народження. Вона переходила дорогу за межами пішохідного переходу. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Не впорався з керуванням та з’їхав з дороги водій «Рено Лагуна». Пригода трапилася на автодорозі «Тернопіль – Ланівці». В результаті удару за меддопомогою звернулися сам кермувальник та його пасажирка.

У Заліщиках водійка авто «Фольксваген», не впоравшись з керуванням, в’їхала в огорожу. Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу.

Автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до частин 1 та 2 статті 286 та 286-1 ККУ. Триває слідство.