На Тернопільщині автомобіль на пішохідному переході збив маму та сина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 січня в м. Почаїв Кременецького району. Близько 07.30 годин водій автомобіля «Mitsubishi Outlander», проїжджаючи по вул. Воз’єднання, здійснив наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок наїзду травмувались двоє мешканців с. Білашів Здолбунівського району Рівненської області: 44-річна жінка та її 22-річний син. Якщо син отримав незначні травми та відмовився від госпіталізації, то його мати, отримавши перелом кісток тазу, була госпіталізована в Кременецьку лікарню.

Варто зазначити, що обоє потерпілих, в момент аварії, перебували в межах пішохідного переходу.