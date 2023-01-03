10 ДТП сталося за минулу добу на Тернопільщині

Інформування про кількість ДТП ⚠️

За минулу добу в межах території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області сталося 10 дорожньо-транспортних пригод.

Серед них:

🔺у 4 випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;

🔺у 3 ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд;

🔺у 1 ДТП винуватець залишив місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів по ДТП будуть встановлювати його особу й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів;

🔺2 автопригоди, на жаль, сталися з потерпілими. Обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП.

Наголошуємо: під час руху будьте уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної дистанції, в жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикованих маневрувань.