У Шумську затримали пʼяного водія, якого суд позбавив права керування

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля Ford Focus за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 44-річний житель Кременецького району. Спілкуючись із водієм, поліцейські помітили у нього ознаки сп’яніння та запропонували пройти освідування у встановленому законом порядку, проте він відмовився. Крім того, у нього були відсутні водійські документи.

Як з’ясували згодом поліцейські, суд позбавив фігуранта права керувати транспортними засобами терміном на один рік за вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного сп’яніння).

За фактом невиконання судового рішення слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Окрім цього, на фігуранта поліцейські склали протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, вчинене повторно протягом року).