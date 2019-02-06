Скільки людей загинуло на підприємствах Тернопільщини

На Тернопільщині на виробництві за 12 місяців 2018 року травмувалися 84 працівники (70 – за аналогічний період 2017 року), у тому числі смертельно – 13 працівників ( 8 за аналогічний період 2017 року). Смертельні нещасні випадки стались у соціально-культурній сфері, гірничорудній промисловості, будівництві (3 випадки), машинобудуванні, енергетиці, сільському господарстві (3 випадки), автомобільному транспорті та житлово-комунальному господарстві.

Випадки травмування сталися: у гірничорудній промисловості (1), будівництві (11), енергетиці (2), житлово-комунальному господарстві (6), газова промисловість (1), целюлозно-паперова промисловість (1), машинобудування (15), сільському господарстві (13), харчовій промисловості (4), легкій, текстильній промисловості (1), виробництві деревини та виробів з дерева (2), соціально-культурній сфері (20), торгівлі (3), пошта і зв’язок (1), автомобільний транспорт (1) та інші види транспорту (2).

Причиною нещасних випадків і надалі залишається недотримання вимог безпеки праці посадовими особами та працівниками. Аналіз травматизму свідчить, більшість нещасних випадків стались з організаційних причин, на другому місці – психофізіологічні.

Здебільшого нещасні випадки стаються через такі порушення: допуск до роботи без проведення відповідного навчання та перевірки знань з питань охорони праці; не виконання вимог інструкцій з охорони праці працівниками, а також незадовільний технічний стан машин, техніки і обладнання.

Аналізуючи причин і обставин виробничого травматизму, ефективними заходами профілактики є: посилення трудової та виробничої дисципліни; належна організація проведення відповідних інструктажів, навчання та перевірка знань з питань охорони праці; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників; забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

З метою попередження нещасних випадків на виробництві головні державні інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області здійснили 1149 перевірки виробничих об’єктів суб’єктів господарювання з питань охорони праці та промислової безпеки. Під час перевірок виявлено 5601 порушення вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці.

За незадовільний стан охорони праці, грубі порушення нормативних актів з охорони праці притягнуто до адміністративної відповідальності 515 працівників, з них 194 – перші керівники підприємств.

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