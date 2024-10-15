Тернополяни можуть залишитися без води? «Тернопільводоканал» недоотримав близько 70 млн грн

❗️❗️Колапс загрожує водоканалам України, йдеться у повідомленні «Тернопільводоканалу»,

Через ворожі обстріли, брак кадрів, ріст цін на електроенергію та реагенти для очищення води повноцінна робота підприємств під загрозою. Довоєнні тарифи не покривають значну частину витрат водоканалів.

📌Так, за результатами 2023 року «Тернопільводоканал» недоотримав близько 70 млн грн.

✅Єдиний вихід із плачевної ситуації — встановлення економічно обґрунтованого тарифу для населення. Проте підвищити вартість послуги не вдається.

🔵Але якщо тариф й далі не переглядатимуть, це призведе до вкрай негативних наслідків. Водоканали можуть просто збанкрутувати, а споживачі підприємств — залишитися без води й послуги водовідведення, кажуть на підприємстві.