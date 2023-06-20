Тернополяни із соціально незахищених категорій населення отримують продуктові набори

Для громадян, які перебувають на обліку у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення організовують не лише цікаве дозвілля, а й надають соціальну підтримку.

Днями для громадян із соціально незахищених категорій населення видали чергову партію продуктових наборів.

«Для потребуючих тернополян у місті регулярно організовують видачу допомоги. Зважаючи на складний час, у нашому територіальному центрі впроваджуються заходи щодо надання соціальної підтримки таким категоріям. Зокрема, організовано видачу продуктових наборів. До їхнього складу входять: макарони, крупи, м’ясна та овочева консервація, солодощі, чай та продукція швидкого приготування»,– відзначає міський голова Сергій Надал.