У Теребовлі з’явиться державний прапор з квітів

У Теребовлі з’явиться державний прапор, сформований з квітів. У парку Князя Василька клумба красуватиметься гіацинтами синіх і жовтих кольорів, що висаджені двома рівновеликими горизонтальними смугами, – повідомляють у міській раді.

Цю красу можна буде споглядати лише навесні. Тільки тоді можна буде роздивитись остаточний візерунок. А висадили цибулини гіацинтів вже сьогодні працівники КП «Теребовля». Вони ж і доглядатимуть рослини протягом періоду цвітіння.

Посадковий матеріал люб’язно надав John Straathof (компанія Straathofflowers з міста Алкмар (Нідерланди)) підприємству з Лошнева, яке займається вирощуванням та реалізацією рослин по всій Україні – «Матла Фловерс». А його власник Тарас Матла вже передав цибулини для міста.

«Наше місто щороку змінюється на краще. Квіткове панно з гіацинтів стане вісником весни, надіємось, що і нашої перемоги. Його кучеряві, ароматні «колоски» квітів з’являються одними з перших, коли ще тільки прокльовується зелена трава. А ідея з прапором хороша. Ми ж українці. Це патріотично», – розповіла заступниця Теребовлянського міського голови Лілія Лотиш.