У Тернополі з 20 по 23 листопада триватиме реєстрація на отримання грошової допомоги від Червоного Хреста

З 20 по 23 листопада Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України за підтримки Швейцарського Червоного Хреста проводитиме збір інформації на реєстрацію для надання багатоцільової грошової допомоги вразливим групам населення, які проживають в м. Тернополі. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Отримати грошову допомогу від Червоного Хреста можуть наступні категорії населення:

– особи з інвалідністю 1, 2, 3 груп, які набули інвалідність внаслідок війни починаючи з 2014 року;

– внутрішньо переміщені особи – особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

– внутрішньо переміщені особи – сім’ї з дітьми з інвалідністю до 18 років;

– внутрішньо переміщені особи – одинокі люди похилого віку 65+;

– внутрішньо переміщені особи – одинокі матері/батьки.

Під час реєстрації громадяни повинні надати такі оригінали документів:

паспорт (обов’язково);

витяг про місце проживання (для осіб, що мають паспорт ID);

довідка внутрішньо переміщеної особи (обов’язково, крім місцевого населення);

ідентифікаційний код (обов’язково, за наявності);

свідоцтва про народження дітей (для сімей з дітьми з інвалідністю та одиноких матерів/батьків);

довідка МСЕК або пенсійні посвідчення із зазначенням групи інвалідності (для осіб з інвалідністю);

для одиноких матерів/батьків – витяг з Державного реєстру (ст. 135), свідоцтво про смерть одного з батьків або інший документ, що підтверджує дану категорію;

для одиноких людей похилого віку 65+ – документ, який підтверджує проживання одноосібно (довідка з громади) або свідоцтво про смерть одного з подружжя.

довідка з реквізитами банку / IBAN.

Збір інформацію на реєстрацію з отримання грошової допомоги будуть проводити за адресою вул. Мостова-бічна, 6 з 10:00 до 16:00 год. Деталі за номерами: +380 (67) 105 12 88 або +380 (50) 020 67. 90