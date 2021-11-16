11:30 | 16.11.2021
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Новини Тернополя 

На базі клінічної лікарні в Тернополі збудують вертолітний майданчик

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Починається реалізація потужного проекту реконструкції «Тернопільської обласної клінічної лікарні» (у минулому «Університетська»).

Депутати Тернопільської обласної ради надали дозвіл Управлінню капітального будівництва розпочати роботи щодо проектування.

—   Сума інвестицій у лікувальний заклад – 1,7 млрд грн. З них 1,1 млрд грн – вартість реконструкції приміщень. На решту суми – 600 млн грн – закуплять нове медичне обладнання. Проект передбачає перепрофілювання корпусів та відділень, зведення вертолітного майданчика, проведення заходів з енергозбереження.

У підсумку отримаємо оновлений заклад, який відповідатиме усім європейським стандартам надання медичної допомоги.

Проект реалізовуватиметься у рамках програми Президента України «Велике будівництво».

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