На базі клінічної лікарні в Тернополі збудують вертолітний майданчик
Починається реалізація потужного проекту реконструкції «Тернопільської обласної клінічної лікарні» (у минулому «Університетська»).
Депутати Тернопільської обласної ради надали дозвіл Управлінню капітального будівництва розпочати роботи щодо проектування.
— Сума інвестицій у лікувальний заклад – 1,7 млрд грн. З них 1,1 млрд грн – вартість реконструкції приміщень. На решту суми – 600 млн грн – закуплять нове медичне обладнання. Проект передбачає перепрофілювання корпусів та відділень, зведення вертолітного майданчика, проведення заходів з енергозбереження.
У підсумку отримаємо оновлений заклад, який відповідатиме усім європейським стандартам надання медичної допомоги.
Проект реалізовуватиметься у рамках програми Президента України «Велике будівництво».