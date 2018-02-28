У Тернопільській області необхідно оцінити пам’ятку архітектури

РВ ФДМУ по Тернопільській області запрошує оцінювачів на конкурс, який відбудеться 12березня 2018 року. З метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати потрібно оцінити наступні об’єкти:

– частину приміщень в адмінбудинку на 1 поверсі (пам’ятка архітектури місцевого значення) 42,1 кв. (вул. Незалежності, 25, м. Збараж),

– приміщення студентської їдальні 170,8 кв. м, на 1 поверсі гуртожитку №3 (вул. Академічна, 20, м. Бережани).

Останній день прийому конкурсної документації – 02 березня 2018 року. Телефон для довідок – 25-04-87.

Детальніша інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 16 від 21 лютого 2018 року.