Працівники податкової міліції Тернопільщини повернулися із служби в АТО

Днями із зони проведення АТО повернулися четверо працівників податкової міліції, які несли службу в складі десятої ротації спецпідрозділу податкової міліції ДФС в зоні проведення Антитерористичної операції “Фантом”.

Протягом чотирьох місяців у складних умовах вони виконували свої обов’язки в складі мобільних груп, патрулюючи лінію розмежування, несли службу на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, перешкоджаючи незаконному переміщенню через «умовний» кордон на сході країни товарів та грошових коштів, які використовувалися для фінансування терористичної діяльності.

Загалом з початку війни на сході країни 38 співробітників підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області пройшли службу у зоні проведення Антитерористичної операції, – повідомляє відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.