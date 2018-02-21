У Тернопільській області суд стягнув збитки, завдані об`єкту приватизації

На виконання Рішення господарського суду Тернопільської області від 18.10.2017, збитки завдані об’єкту приватизації в сумі 110,600 тис грн надійшли до Державного бюджету України.

Рішенням господарського суду Тернопільської області від 18.10.2017, що залишено без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 30.01.2018 позовні вимоги заступника прокурора Тернопільської області в інтересах держави в особі РВ ФДМУ по Тернопільській області до Приватного підприємства «Тернопіль-Західінвест» задоволено в повному обсязі.

Суд прийняв рішення про стягнення збитків з Приватного Підприємства «Тернопіль-Західінвест» до Державного бюджету України.

Збитки завдані об’єкту приватизації – недобудованому 40-квартирному житловому будинку (друга черга) в розмірі 110,600 тис грн.

Об‘єкт знаходиться за адресою: вул. Паращука, 5, м. Теребовля.