У Тернопільській області відкрито гарячу лінію через загрозу сарани

У зв’язку з активізацією розвитку саранових у південних регіонах України, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області створили «гарячу лінію» для прийому дзвінків від громадян регіону у випадку підозри виявлення саранових.

Наразі на території Тернопільської області випадків появи саранових не зафіксовано. Водночас, державні фітосанітарні інспектори продовжують посилений фітосанітарний моніторинг, щоб вчасно виявити та локалізувати можливі осередки.

Якщо ви виявили осередки скупчення або розмноження сарани, для оперативного реагування невідкладно інформуйте Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області:

0352-52-18-14

(Управління фітосанітарної безпеки)

Контактна особа:

Начальник відділу захисту рослин, фітосанітарної діагностики та прогнозування Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області – Саган Олеся Михайлівна, контактний телефон 0988039941.

Звертаємось до сільгоспвиробників, органів місцевого самоврядування та

інших зацікавлених осіб, щодо важливості посилити проведення регулярних обстежень сільськогосподарських угідь, неорних земель, пасовищ і прибережних зон, парків та інших територій, з метою своєчасного виявлення та

контролю чисельності і шкідливості цих потенційно небезпечних комах.

При виявленні скупчення саранових слід терміново здійснити заходи щодо обмеження розповсюдження даного шкідника.