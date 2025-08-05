На Тернопільщині молодик жорстоко побив 64-річну жінку

Неприязні стосунки між родичами стали причиною жорстокого нападу на 64-річну жінку в селищі Підволочиськ. Співробітники відділення поліції №5 затримали 29-річного нападника, який завдав пенсіонерці тяжких тілесних ушкоджень.

Поліція отримала повідомлення від працівників Підволочиської центральної лікарні про доставлення жінки з коматозним станом. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що причиною тяжких ушкоджень став конфлікт із племінником, який в результаті жорстокого поводження з жінкою спричинив їй серйозні травми.

Нападник пояснив свої дії неприязними стосунками з родичами, заявивши, що вони його не підтримують і не допомагають. Після оперативного затримання зловмиснику оголошено підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя потерпілого, що передбачає покарання за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

За рішенням суду, нападнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.