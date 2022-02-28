В тернопільській школі розпочинають збір необхідних речей для військових

В тернопільській школі №29 розпочинається збір необхідних медикаментів та засобів гігієни для наших військових.

Збір буде проводитися з 9 до 16 год.

Терміново потрібні:

Джгути

Перев’язувальні матеріали

Турнікети

Кровоспинні

Ремені 3-ох точкові на АК

Плитоноска

Тачтичні ножиці

Декомпресійні голки

Знеболюючі

Антисептики в пластикових флаконах

Протизапальні

Еластичні бинти

Лейкопластирі

Протипроносні

Протиблювотні

Пантопразол

Омепразол

Кетанов/кетонал

Гідроколоїдні пов’язки

Серцево-судинні

Антиастматичні

Транексамова кислота

Стерефундин

Галаспам

Перекись водню

Хлоргексидин

Системи і шприци для капання

Кутасепт

Бетадин

Реосорбілакт NaCl 0.9% 400 мл!!!

Стерильні бинти, марля

А також:

Зубні щітки

Гелі для душу

Шампуні

Дезодоранти

Пінки для бриття

Станки для бриття

Домашня хімія

Пральні порошки

Прокладки,

тампони жіночі

Шкарпетки