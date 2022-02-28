В тернопільській школі розпочинають збір необхідних речей для військових
В тернопільській школі №29 розпочинається збір необхідних медикаментів та засобів гігієни для наших військових.
Збір буде проводитися з 9 до 16 год.
Терміново потрібні:
- Джгути
- Перев’язувальні матеріали
- Турнікети
- Кровоспинні
- Ремені 3-ох точкові на АК
- Плитоноска
- Тачтичні ножиці
- Декомпресійні голки
- Знеболюючі
- Антисептики в пластикових флаконах
- Протизапальні
- Еластичні бинти
- Лейкопластирі
- Протипроносні
- Протиблювотні
- Пантопразол
- Омепразол
- Кетанов/кетонал
- Гідроколоїдні пов’язки
- Серцево-судинні
- Антиастматичні
- Транексамова кислота
- Стерефундин
- Галаспам
- Перекись водню
- Хлоргексидин
- Системи і шприци для капання
- Кутасепт
- Бетадин
- Реосорбілакт NaCl 0.9% 400 мл!!!
- Стерильні бинти, марля
А також:
- Зубні щітки
- Гелі для душу
- Шампуні
- Дезодоранти
- Пінки для бриття
- Станки для бриття
- Домашня хімія
- Пральні порошки
- Прокладки,
- тампони жіночі
- Шкарпетки