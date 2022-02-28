11:00 | 28.02.2022
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Новини Тернополя 

В тернопільській школі розпочинають збір необхідних речей для військових

marta 0 Views Прокоментуй!

В тернопільській школі №29 розпочинається збір необхідних медикаментів та засобів гігієни для наших військових.

Збір буде проводитися з 9 до 16 год.

Терміново потрібні:

  • Джгути
  • Перев’язувальні матеріали
  • Турнікети
  • Кровоспинні
  • Ремені 3-ох точкові на АК
  • Плитоноска
  • Тачтичні ножиці
  • Декомпресійні голки
  • Знеболюючі
  • Антисептики в пластикових флаконах
  • Протизапальні
  • Еластичні бинти
  • Лейкопластирі
  • Протипроносні
  • Протиблювотні
  • Пантопразол
  • Омепразол
  • Кетанов/кетонал
  • Гідроколоїдні пов’язки
  • Серцево-судинні
  • Антиастматичні
  • Транексамова кислота
  • Стерефундин
  • Галаспам
  • Перекись водню
  • Хлоргексидин
  • Системи і шприци для капання
  • Кутасепт
  • Бетадин
  • Реосорбілакт NaCl 0.9% 400 мл!!!
  • Стерильні бинти, марля

 А також:

  • Зубні щітки
  • Гелі для душу
  • Шампуні
  • Дезодоранти
  • Пінки для бриття
  • Станки для бриття
  • Домашня хімія
  • Пральні порошки
  • Прокладки,
  • тампони жіночі
  • Шкарпетки

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