У Тернополі чоловік знущався над дружиною

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її чоловік влаштував сварку та погрожує їй фізичною розправою.

На місце події прибули працівники сектору протидії домашньому насильству. Поліцейські провели профілактичну бесіду з кривдником. З’ясувалося, що він систематично чинить психологічне та фізичне насильство щодо дружини.

Щодо фігуранта слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, становить до двох років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

У Тернополі вже понад три роки працює мобільна група запобігання та протидії домашньому насильству. Щодня її працівники здійснюють 5-7 виїздів на повідомлення від громадян, пов’язані з випадками домашнього насильства.

За словами начальниці сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції Галини Гуменюк, за десять місяців цього року співробітники поліції склали 1100 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та винесли 700 термінових заборонних приписів щодо кривдників.

Якщо ви або ваші знайомі стали жертвою домашнього насильства – не замовчуйте такі факти! Повідомляйте на спецлінію «102». Отримати необхідну консультацію також можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» з запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 15-47.