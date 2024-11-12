Майже 13,5 тисяч програмних та понад 4 тисячі класичних касових апаратів використовують у роботі підприємці Тернопільщини

Станом на початок листопада на території Тернопільської області представниками бізнесу зареєстровано 17647 реєстраторів розрахункових операцій.

Зокрема, класичних касових апаратів зареєстровано 4222 у 3031 суб’єкта господарювання.

Щомісяця усе більше підприємців переходять із класичних на зручні й сучасні програмні реєстратори розрахункових операцій. Так, на території області станом на початок листопада їх зареєстровано 13425 у 9637 суб’єктів господарювання.

Принагідно нагадуємо, що згідно з чинним законодавством обов’язок використання реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, починаючи з 01 січня 2022 року, покладено майже на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), крім СГ першої групи єдиного податку.