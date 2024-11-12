RENAULT CAPTUR: кросовер для поїздок по місту

Автомобіль RENAULT CAPTUR – це компактний кросовер довжиною 4,12 м, представлений французьким автовиробником. У Європі його визнали однією з найпопулярніших моделей, які купують для міських поїздок.

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Історія моделі

Світова прем’єра кросовера відбулася в Женеві у 2013 році, його розробив дизайнер ван ден Акер. За основу для створення цього авто взяли хетчбек RENAULT CLIO 4 покоління. Перша версія, яку представили світові, вийшла з бензиновим і дизельним двигунами. Також виробник передбачив систему безключового доступу, клімат-контроль та інші опції.

Перше покоління привернуло увагу автомобілістів завдяки високій посадці водія та хорошому огляду дороги. Машина особливо приємна та зручна в керуванні на швидкості до 170 км/год. Об’єм багажного відділення у першої версії становив 377 літрів, у відкритому стані він збільшувався до 455 л. Шумоізоляція салону працює відмінно до розгону до 125 км/год.

З 2019 року актуальним стало друге покоління моделі, його випустили на платформі CMF-B. У цій серії були представлені бензинові та дизельні двигуни. В Україні новинка стала доступною тільки з 2021 року. Зараз в офіційного дилера представлені дві модифікації – Zen та Intense із тканинною або шкіряною оббивкою, переднім та заднім парктроніками (залежно від версії).

Особливості дизайну

Нова модифікація має оновлене оформлення, хоча традиційні риси цієї моделі кросовера залишились незмінними. Придбати автомобіль можна в різних кольорах, тепер доступні також помаранчевий і блакитний, або сірий для даху. У розпорядженні власника – різні варіанти комбінації кольорів кузова та інтер’єру разом із декоративними елементами дверей.

RENAULT CAPTUR виглядає сучасно завдяки:

світлодіодним фарам;

С-подібним фірмовим денним ходовим вогням;

заднім ліхтарям із характерними світловими підписами.

Оновлений дизайн екстер’єру включає змінену радіаторну решітку, хромоване оздоблення та нові накладки на колісних дисках. Власникові двоколірної версії додатково доступний панорамний дах – завдяки йому всередині салону створюється особлива атмосфера, простір видається ширшим.

Елементи, що надають автомобілю преміального вигляду, присутні не тільки зовні. Інтер’єр також вражає підвищеною якістю матеріалів та оздобленням, здатним підкреслити вишуканий смак свого власника. Зовнішній вигляд керма та важеля КПП також змінилися, тепер вони сучасніші й гармонійніші.

Інноваційні рішення, присутні в RENAULT CAPTUR

Французький автовиробник постійно працює над удосконаленням технологій для підтримки водія на дорозі. Компанія РЕНО прагне, щоб кожен автомобіль був не тільки привабливим зовні та комфортним всередині, а й безпечним. Саме для цього присутні наступні рішення:

акустика преміумкатегорії Bose® із сабвуфером та шістьма динаміками. Подорож даруватиме задоволення, адже ви зможете насолоджуватися улюбленими композиціями в якісному звучанні;

система контролю сліпих зон. Складається з чотирьох датчиків, які фіксують рух та активують індикатор-попередження. Система працює на швидкості від 30 до 140 км/год;

передні та задні датчики паркування (залежно від версії). Камера заднього огляду допоможе швидше та простіше зорієнтуватися в обмеженому просторі (наприклад, на паркінгу біля великого торгового центра);

автоматична допомога при маркуванні Easy Park Assist у преміумверсії.

RENAULT CAPTUR – компактний кросовер від французького автовиробника, доступний у двох модифікаціях. Цей автомобіль чудово підходить для подорожей по місту завдяки наявності сучасних систем підтримки та допомоги для водія. На вибір доступно багато кольорів та варіантів оформлення інтер’єру, у тому числі в поєднаннях.