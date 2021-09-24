Кровати с подъемным механизмом: их особенности и виды

Кровать с подъемным механизмом отличается тем, что основание с матрасом легко поднимается, а под ним находится ящик, который подходит для хранения вещей. Если вы решили приобрести такую, то не сомневайтесь, что найдете вариант, дизайн которого будет соответствовать интерьеру вашей спальни. Эта модель пользуется большим спросом, поэтому производители стремятся найти идеальное решение для каждого клиента.

Особенности кроватей с подъемным механизмом

Выбирая кровать с подъемным механизмом, вы решаете проблему отсутствия свободного пространства в спальне. В ящике под основанием легко поместится постельное белье или сезонные вещи. Он подойдет даже для хранения хрупких предметов, поскольку основание опускается плавно и бесшумно.

Кровати с выдвижными ящиками тоже подходят для хранения вещей, но они требуют дополнительного пространства для открывания. Это может создать неудобства при расстановке мебели в спальне. Модели с подъемным механизмом в этом плане практичнее.

Виды подъемных механизмов

Кровати могут быть оборудованы одним из трех видов подъемных механизмов. Их особенности нужно учитывать при покупке, чтобы приобретенную модель было удобно эксплуатировать.

Ручной подъемный механизм

Ручной подъемный механизм представляет собой несложную рычажную конструкцию. Она хоть и простая, но надежная. Для того, чтобы поднять основание придется приложить физические усилия. Поэтому перед покупкой обязательно оцените свои возможности, чтобы использование нижнего ящика не доставляло дискомфорт.

Газлифт

Газлифт — это специальный механизм, с помощью которого не составит труда поднять основание кровати. Состоит он из:

цилиндра с газом, выполняющим роль пружины;

поршня со штоком, который служит для передачи усилия;

масляного демпфера, способствующего плавности подъема.

Это устройство легко приводится в действие и выдерживает вес до 100 кг. Даже ребенок сможет поднять основание с матрасом. Газлифт может выдержать более 90000 подъемов.

Пружины

В некоторых моделях кроватей для подъема основания используются пружины. Делают их из упругой стали. Механизм срабатывает благодаря первоначальному импульсу, которого достаточно для того, чтобы пружина подняла основание.

Такая конструкция рассчитана на 20000 подъемов. Со временем пружина ослабевает, но ее можно заменить на новую и пользоваться нижним ящиком снова.