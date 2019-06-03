У Тернополі не розминулись велика «японка» та маленький «німець»

1 червня близько 17.00 годин в м. Тернопіль на перехресті вул. Збаразька та вул. Б.Хмельницького відбулось зіткнення двох автомобілів «Toyota RAV4» та «Mercedes smart». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля «Mercedes smart» жителька м. Тернопіль, була госпіталізована в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги.

Медики оглянули 34-річну потерпілу та встановили діагноз: «Забій грудної клітки, закрита травма живота, забій носа, забій шийного відділу хребта».

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