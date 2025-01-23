У Тернополі представили міжнародний вишитий рушник-єднання

З нагоди Дня Соборності України у Тернопільській обласній військовій адміністрації відкрилася виставка «Однині навіки єдина незалежна соборна Україна», організована Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, Теребовлянським фаховим коледжем культури і мистецтв та музеєм національно-визвольної боротьби Тернопільщини, повідомляють у тернопільській ОВА.

Одним із експонатів був представлений міжнародний вишитий рушник-єднання створений у межах мистецько-патріотичного проєкту «Цвіт вишиванки», започаткованого на Тернопільщині у 2013 році Євгеном Філем. Проєкт є частиною Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» та покликаний об’єднати українців усього світу навколо спільних культурних цінностей.

Візерунок рушника ретельно підбирається згідно із задумом, на полотні представлені орнаменти з усіх областей України, а також Києва, Криму та 52 українських громад за кордоном.

Окрім рушника, на виставці було представлено карту із зображенням символічного ланцюга єдності «Українська хвиля», що простягнувся від Києва до Львова. Він уособлює єднання східних і західних земель України та є даниною поваги до історичного проголошення Акта Злуки. Також експозиція включає патріотичний одяг, який носили в різних регіонах України, відображаючи культурне розмаїття та спільну ідентичність українського народу.