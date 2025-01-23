Днями стало відомо, що Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник планує провести інвентаризацію рухомого майна у Свято-Успенській Почаївській лаврі. У відповідь братія монастиря заявила, що така інвентаризація є “незаконною” та прирівняла її до “експропріації церковних святинь”.

За словами прес-секретаря лаври Архімандрита Гавриїла, до переліку майна, яке мають інвентаризувати, входять церковні реліквії, зокрема мощі преподобного Іова Почаївського. Братія вважає це “приниженням релігійних почуттів” і заявляє, що держава не передавала це майно монастирю.

Ситуація з Почаївською лаврою виникла на тлі заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні, яка активно обговорюється останніми роками. УПЦ МП все частіше звинувачують у співпраці з російськими окупантами та підриві національної безпеки.

Нагадаємо, патріарх Кіріл (Гундяєв), очільник РПЦ, якого вважають духовним лідером УПЦ МП, відкрито благословляє російські війська на війну проти України. Його підтримка агресії викликає обурення українського суспільства, адже така позиція суперечить базовим християнським цінностям миру та любові до ближнього.

З огляду на численні скандали навколо УПЦ МП, держава прагне захистити історичні та культурні цінності, які належать українському народу. Інвентаризація рухомого майна у Почаївській лаврі дозволить уточнити перелік церковного начиння, що має історичну й культурну цінність, і забезпечити його належне збереження.

Попри протести братії, питання законності інвентаризації неодноразово піднімалося на державному рівні. Варто зазначити, що Почаївська лавра є частиною національної спадщини України, а її майно юридично належить державі, незалежно від користування релігійними організаціями.

Інвентаризація в Почаївській лаврі є не актом “експропріації”, а кроком до збереження національної спадщини. У світлі заборони УПЦ МП та очевидної підтримки нею кремлівського режиму, дії держави мають на меті захист історичних і духовних цінностей українського народу.

Для багатьох українців очевидно, що лаври, як і інші святині, мають слугувати всім громадянам України, а не бути інструментом пропаганди і маніпуляцій, які підривають єдність та суверенітет нашої держави.