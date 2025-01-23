Сховали вибухівку в дитячу іграшку та планували підірвати наряд поліції – у Житомирі попередили теракт

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам у замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, двоє 19-річних мешканців Дніпропетровщини шукали «легкого заробітку» через Телеграм. Вони погодилися виконати «спецзавдання», за яке їм пообіцяли заплатити 3 тис доларів США.

За вказівкою «замовника» підозрювані мали підірвати вибухівку в орендованій квартирі у Житомирі, коли туди прибуде наряд поліції, викликаний ними за номером 102.

Для цього 19 січня 2025 року вони приїхали до обласного центру, забрали у визначеному місці валізу і пакет з вибухівкою та встановили її у квартирі в центрі міста.

Два вибухові пристрої замаскували у дитячу м’яку іграшку та коробку від портативного акумулятора. Їх заклали біля вхідних дверей і в кімнаті та пішли з квартири. Для фіксації теракту встановили мобільний телефон у режимі відеоспостереження, а про виконану роботу мали повідомили свого «замовника».

Завдяки скоординованим і злагодженим діям правоохоронців теракт попередили, а чоловіків затримали.

Наразі обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Досудове розслідування – Управління СБУ в Житомирській області. Заходи з викриття проводилися СБУ за участі підрозділів ГУ Нацполіції в Житомирській області.