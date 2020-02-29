Ректор університету Петро Ясній став почесним професором польського вишу

Рішенням № 4 / 2020/ІІ Сенату Люблінської Політехніки від 20 лютого 2020 року ректору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, заслуженому діячу науки і техніки України, члену-кореспонденту НАН України, професору, доктору технічних наук Петру Яснію присвоєно звання почесного професора Люблінської Політехніки.

«Сенат Люблінської Політехніки присвоює звання почесного професора Люблінської Політехніки проф. д-ру Петру Яснію, як визнання його особистих організаційних та наукових досягнень, а також за відданість та внесок у розвиток міжнародного науково-дидактичного співробітництва між Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя та Люблінською Політехнікою, частиною якого є програма ERASMUS + та програма подвійних дипломів», — зазначено в офіційному документі польського ВНЗ.

Академічна спільнота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя щиро вітає Петра Володимировича з високою відзнакою та бажає йому нових досягнень і здобутків.