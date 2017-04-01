Новини Тернополя 

Тернопільські поліцейські перевіряють дороги

Maryana 1 коментар

Нещодавно інспектори відділу безпеки дорожнього руху розпочали весняне обстеження вулиць міста.

Вони перевіряють стан дорожнього покриття і виявляють ділянки, які можуть нести загрозу безпеці дорожнього руху. Усі недоліки щодо дорожнього покриття проїзної частини, узбіч та тротуарів вони фіксують і документують. Особливо їх увага зосереджена на місцях концентрації ДТП.

Опісля, усі акти огляду та інформацію про незадовільний стан вулично-дорожньої мережі з пропозиціями щодо їх усунення надішлють міському голові та начальникам відповідних служб міста

Можливо Вам сподобається:

Хто “натиснув” на тернопільського підприємця?

Maryana Вимкнено

Тернополяни тепер не купуватимуть крадених авто

Redaktor Вимкнено

Зухвалий злочин у Збаражі

Redaktor Вимкнено

1 коментар до запису “Тернопільські поліцейські перевіряють дороги

  • ЙЙ
    17:04 | 21 березня, 2017 на 17:04
    Permalink

    На цю тему анекдот: За часів СРСР, перед приїздом іноземних гостей – дороги в ямах, ось і вирішили розставити в кожну ямку червоний прапорець – типу ми бачимо, знаємо, збираємось ремонтувати, об’їжджайте (все те саме що й тепер). Під час екскурсії один іноземець, побачивши таку картину, зробив висновок: Тепер я зрозумів, чому на кордоні у вас великий червоний прапор!

    Відповісти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *