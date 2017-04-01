Тернопільські поліцейські перевіряють дороги
Нещодавно інспектори відділу безпеки дорожнього руху розпочали весняне обстеження вулиць міста.
Вони перевіряють стан дорожнього покриття і виявляють ділянки, які можуть нести загрозу безпеці дорожнього руху. Усі недоліки щодо дорожнього покриття проїзної частини, узбіч та тротуарів вони фіксують і документують. Особливо їх увага зосереджена на місцях концентрації ДТП.
Опісля, усі акти огляду та інформацію про незадовільний стан вулично-дорожньої мережі з пропозиціями щодо їх усунення надішлють міському голові та начальникам відповідних служб міста
1 коментар до запису “Тернопільські поліцейські перевіряють дороги”
На цю тему анекдот: За часів СРСР, перед приїздом іноземних гостей – дороги в ямах, ось і вирішили розставити в кожну ямку червоний прапорець – типу ми бачимо, знаємо, збираємось ремонтувати, об’їжджайте (все те саме що й тепер). Під час екскурсії один іноземець, побачивши таку картину, зробив висновок: Тепер я зрозумів, чому на кордоні у вас великий червоний прапор!