Увага, розшук! На Тернопільщині зник 80-річний чоловік

Співробітники відділення поліції №2 (м. Бучач) встановлюють місцеперебування Винярського Василя Миколайовича 1945 року народження жителя села Підзамочок Чортківського району.

Прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури, волосся сиве. Був одягнений у чорний костюм та синю сорочку. Пересувається за допомогою дерев’яної палки.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного або маєте інформацію про його місцеперебування, телефонуйте за номером (0354)-42-12-45, 097-720-58-27 або на спецлінію 102!