Чортківська лікарня стовідсотково забезпечена киснем
У Чортківській центральній міській клінічній лікарні з робочим візитом побувала керівниця Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.
Метою візиту стало ознайомлення із роботою медичного закладу та умовами лікування хворих на COVID-19.
Відтак, Ольга Ярмоленко насамперед відвідала інфекційне відділення, яке знаходиться в окремому корпусі КНП «Чортківська центральна міська клінічна лікарня» Чортківської міської ради (Чортківською центральною районною лікарнею була до 21 січня 2021) та яке з березня цього року надає медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію.
Окрім того, очільниця обласної медицини спільно з генеральним директором (головним лікарем) КНП «Чортківська центральна міська клінічна лікарня» Чортківської міської ради Романом Чортківським та завідуючим інфекційним відділення медзакладу Ігорем Шкварком оглянула матеріально-технічну базу, роботу всіх служб та структурних підрозділів закладу.
Під час зустрічі головний лікар Роман Чортківський розповів про діяльність лікарні на даний час, доповів про стан лікування хворих на COVID-19 в інфекційному відділенні, забезпеченість медичних працівників засобами індивідуального захисту, медикаментами тощо.
Слід наголосити, що Чортківська лікарня забезпечена всім необхідним для надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим на коронавірус в Чортківському районі.
Там облаштовано 120 кисневих точок, з яких 34 – саме в інфекційному відділенні.
Окрім цього лікарня забезпечена модульно-кріогенною ємністю для збереження і газифікації рідкого кисню, яка вміщає 8 тонн рідкого кисню. Резервним джерелом постачання кисню служать кисневі балони. В резерві їх знаходиться 60.
Також медичний заклад має потужний генератор, який у разі відключення електроенергії в лікарні, забезпечить підтримку системи безперебійного електроживлення.
– Сьогодні в інфекційному відділенні Чортківської центральної міської клінічної лікарні госпіталізовано і перебувають на лікуванні 24 хворих, у яких діагностовано COVID-19 та 7 хворих з пневмонією – повідомив Роман Володимирович. – Один пацієнт – підключений до апарату ШВЛ.
– Я хочу сказати, що Чортківська лікарня є однією з кращих медичних установ області . Тут матеріально-технічна база відповідає європейським стандартам, а забезпечення ліжок киснем, тобто наявність кисневих точок з централізованою подачею чи кисневих концентраторів виконано стовідсотково – у підсумку робочого візиту відзначила Ольга Ярмоленко.
Вона додала, що «боротьба з будь-якими епідеміями потребує не лише фінансових витрат, а й відмінних організаторських та управлінських здібностей та досвіду головних лікарів у забезпеченні діяльності лікарні та медичних працівників».