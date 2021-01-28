Чортківська лікарня стовідсотково забезпечена киснем

У Чортківській центральній міській клінічній лікарні з робочим візитом побувала керівниця Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

Метою візиту стало ознайомлення із роботою медичного закладу та умовами лікування хворих на COVID-19.

Відтак, Ольга Ярмоленко насамперед відвідала інфекційне відділення, яке знаходиться в окремому корпусі КНП «Чортківська центральна міська клінічна лікарня» Чортківської міської ради (Чортківською центральною районною лікарнею була до 21 січня 2021) та яке з березня цього року надає медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію.

Окрім того, очільниця обласної медицини спільно з генеральним директором (головним лікарем) КНП «Чортківська центральна міська клінічна лікарня» Чортківської міської ради Романом Чортківським та завідуючим інфекційним відділення медзакладу Ігорем Шкварком оглянула матеріально-технічну базу, роботу всіх служб та структурних підрозділів закладу.

Під час зустрічі головний лікар Роман Чортківський розповів про діяльність лікарні на даний час, доповів про стан лікування хворих на COVID-19 в інфекційному відділенні, забезпеченість медичних працівників засобами індивідуального захисту, медикаментами тощо.

Слід наголосити, що Чортківська лікарня забезпечена всім необхідним для надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим на коронавірус в Чортківському районі.

Там облаштовано 120 кисневих точок, з яких 34 – саме в інфекційному відділенні.

Окрім цього лікарня забезпечена модульно-кріогенною ємністю для збереження і газифікації рідкого кисню, яка вміщає 8 тонн рідкого кисню. Резервним джерелом постачання кисню служать кисневі балони. В резерві їх знаходиться 60.

Також медичний заклад має потужний генератор, який у разі відключення електроенергії в лікарні, забезпечить підтримку системи безперебійного електроживлення.

– Сьогодні в інфекційному відділенні Чортківської центральної міської клінічної лікарні госпіталізовано і перебувають на лікуванні 24 хворих, у яких діагностовано COVID-19 та 7 хворих з пневмонією – повідомив Роман Володимирович. – Один пацієнт – підключений до апарату ШВЛ.