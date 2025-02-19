Герой назавжди: пам’ять про Андрія Тура увіковічнили в рідному ліцеї

Меморіальну дошку захиснику України, випускнику Економічного ліцею Андрію Туру відкрито до Дня Героїв Небесної Сотні.

Андрій був майстром своєї справи — талановитим будівельником, який створював затишок для інших. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він без вагань став на захист України – 28 лютого 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ. Як оператор протитанкових ракетних комплексів 4-ї танкової бригади, Андрій мужньо боронив позиції на Харківщині та Донеччині. Побратими цінували його професіоналізм та надійність. 6 січня 2024 року Андрій героїчно загинув поблизу села Іванівка на Харківщині.

Ця меморіальна дошка – символ нашої пам’яті та глибокої шани справжньому Герою, який із будівельника став незламним воїном-захисником. Вічна пам’ять! Слава Захиснику України!