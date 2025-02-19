Фатальна випадковість: на Тернопільщині авто наїхало на власника

Житель Саранчуківської сільської громади отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. 61-річного чоловіка травмував власний транспортний засіб – УАЗ-469. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Нещастя трапилося 18 лютого між 17:30 та 20:30. За попередньою інформацією, потерпілий припаркував авто на одній із вулиць села Літятин та вийшов з нього. У якийсь момент транспорт почав котитися і притиснуло кермувальника до металевої огорожі. Чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду швидкої допомоги.

На місце ДТП виїжджали працівники Бережанського відділу поліції. За даним фактом вони відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.