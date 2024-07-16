На Тернопільщині надзвичайники врятували лелеку

15 липня о 18:13 до оперативно-рятувальної служби від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що у селі Новосілка Підгаєцької ТГ Тернопільського району у нитках електроопори заплутався лелека. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Бійці ДСНС за допомогою драбини піднялися нагору та врятували птаха.

Нагадаємо, нещодавно Тернопільські надзвичайники врятували лелеченя. У с.Бедриківцях Заліщицької громади лелека заплутався у обривках поліетиленової плівки і не міг рухатися у гнізді.