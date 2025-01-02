11:37 | 2.01.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

В пожежі на Тернопільщині постраждав чоловік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Учора ввечері, 1 січня, у селищі Мельниця-Подільська виникла пожежа житлової будівлі.

Внаслідок займання:

пошкоджено твердопаливний котел та облицювання стін і стелі (15 м²);
знищено речі домашнього вжитку (3 м²).
❗ Під час пожежі тяжкі опіки отримав власник будинку, чоловік 1991 р.н. Його госпіталізовано до Борщівської міської лікарні.

Пожежу ліквідовано завдяки спільним зусиллям рятувальників 8-ї ДПРЧ та місцевої пожежної команди.

Будьте обережні з опалювальними приладами! Ваша безпека – у ваших руках!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *